В Джорджии школьник ранил ножом учителя во время урока

В штате Джорджия ученика средней школы города Лилберн арестовали в понедельник, 22 октября, за нападение на преподавателя. О происшествии сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на информацию, полученную от директора школы Райана Куина.

Учащийся, чье имя не раскрывается, ударил преподавателя ножом прямо во время урока. Учителя доставили в больницу. После нападения он не потерял сознание и говорил с теми, кто первыми подоспел на помощь, передает ТАСС.

Нападавшего немедленно взяли под стражу. Остальные учащиеся школы находятся в безопасности. Правоохранители устанавливают причины случившегося.