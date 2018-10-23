23 октября 201801:55
В Джорджии школьник ранил ножом учителя во время урока
В штате Джорджия ученика средней школы города Лилберн арестовали в понедельник, 22 октября, за нападение на преподавателя. О происшествии сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на информацию, полученную от директора школы Райана Куина.
Учащийся, чье имя не раскрывается, ударил преподавателя ножом прямо во время урока. Учителя доставили в больницу. После нападения он не потерял сознание и говорил с теми, кто первыми подоспел на помощь, передает ТАСС.
Нападавшего немедленно взяли под стражу. Остальные учащиеся школы находятся в безопасности. Правоохранители устанавливают причины случившегося.
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