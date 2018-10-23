Дочь Карреры недоумевает по поводу благодарности Глушакова в адрес тренера "Спартака"

Франческа, дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Каррреры, выразила недоумение по поводу слов футболиста московского клуба Дениса Глушакова, которые он сказал в адрес ее отца.

Ранее Глушаков поблагодарил Карреру за совместную работу. "Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо", — цитирует слова Глушакова ТАСС.

В ответ на это на своей странице в Instagram Франческа Каррера прикрепила пост экс-капитана "Спартака" и спросила: "Ты серьезно?".

18 сентября текущего года главный тренер отстранил Глушакова от работы с основной командой. Это произошло после того, как футболист поставил "лайк" в Instagram под постом актера театра и кино, болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова – в нем актер читал стихотворение с критикой в адрес итальянского специалиста, содержавшее слова "Наше счастье – не Каррера".

22 октября главного тренера "красно-белых" отправили в отставку после трех подряд домашних поражений. Решение о прекращении сотрудничества с Каррерой принял совет директоров "Спартака". Исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Рауля Рианчо. Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 года и смог привести команду к первому чемпионству за 16 лет после окончания сезона-2016/17.