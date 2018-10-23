В Мехико две тысячи человек эвакуировали после взрыва на алкогольной фабрике

В понедельник, 22 октября, в столице Мексики произошли сильный взрыв и пожар на фабрике по выпуску алкогольной продукции. О ЧП сообщил руководитель службы гражданской обороны города Фаусто Луго.

Как уточнил Луго на своей странице в Twitter, пожар на фабрике взят под контроль. В результате происшествия один человек был ранен, две тысячи человек эвакуированы, передает РИА Новости.

На видео, опубликованных в социальных сетях, виден момент взрыва и начала пожара. Пламя поднималось на несколько десятков метров.