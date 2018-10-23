У Лондона нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы

Правительство Великобритании подтвердило, что не имеет доказательств успешного вмешательства России в британские демократические процессы. Об этом говорится в ответе кабинета министров на запрос Комитета парламента Великобритании по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий, распространенном во вторник, 23 октября.

В ответе цитируются заявления премьер-министра страны Терезы Мэй, сделанные в ноябре 2017 года. "Премьер-министр заявляла, что Россия пытается использовать информацию как оружие, "задействуя государственные СМИ для распространения ложной информации и фотографии, обработанные в Photoshop, чтобы посеять рознь на Западе и подорвать наши институты", — отмечается в заявлении. При этом в документе указано, что правительство страны не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, в том числе Россией, чтобы оказать влияние на демократические процессы в Великобритании.

Ранее некоторые британские политики говорили о том, что официальная Москва якобы могла повлиять на ход агитационной кампании к референдуму 2016 года касательно выхода Великобритании из состава Европейского союза. Впрочем, никаких улик приведено не было, и в ноябре 2017 года сама Тереза Мэй призналась, что не располагает доказательствами, напоминает ТАСС.

Российская Федерация отвергала все заявления политиков Запада о вмешательстве Москвы в избирательные процессы в других странах, якобы имевшем место, называя эти утверждения безосновательными и безответственными.