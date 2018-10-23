Число жертв наводнений в Никарагуа увеличилось до 17 человек

В Никарагуа число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 17. Такие данные СМИ сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо.

Как уточняется, большинство из этих людей погибли, пытаясь пересечь реки, вышедшие из берегов. Власти страны направляют силы и оборудование, чтобы помочь семьям, все еще находящимся в опасности из-за оползня, который сошел на севере Никарагуа.

В разных регионах страны ливни идут уже на протяжении более двух недель. На прошлой неделе президент Даниэль Оргета объявил красный (высший) уровень тревоги в семи департаментах и двух автономных регионах страны, напоминает ТАСС. Опасность наводнений и разлива рек сохраняется в восьми остальных департаментах.