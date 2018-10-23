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23 октября 201805:16

Названа причина крушения поезда на Тайване

Global Look Press

Превышение скорости стало основной причиной крушения экспресса на Тайване 21 октября, в результате которого погибли 18 человек. К такому выводу пришли следователи.

Авария произошла на участке, где железнодорожная ветка делает изгиб с радиусом дуги в 300 метров, сообщает ТАСС. Поездам там рекомендовано следовать со скоростью не выше 75 километров в час. Но, как выяснили эксперты, в тот момент состав шел на скорости 140 километров в час. Пока не удалось установить причину, по которой поезд не притормозил на данном отрезке.

Правоохранители допрашивают 48-летнего машиниста, получившего в катастрофе серьезные травмы. 22 октября он пришел в себя и был выписан из палаты интенсивной терапии. Специалисты пытаются выяснить, почему в поезде была отключена защитная система, которая должна автоматически предотвращать чрезмерный разгон состава.

Глава Управления железных дорог Тайваня готов был подать в отставку с связи со случившимся, но министр транспорта и коммуникаций страны отставку не принял.

Катастрофа произошла 21 октября в районе станции Синьма (уезд Илань, северо-восточная часть острова). С рельсов сошли все восемь вагонов поезда, который следовал в Тайдун из населенного пункта Шулинь. Пять вагонов перевернулись. В поезде в момент аварии находились 366 пассажиров. В результате ЧП 18 человек погибли, 190 получили ранения различной степени тяжести.

Поезда-экспрессы серии "Пуюма" используются на Тайване с 2013 года. В связи с аварией все они пройдут проверку в ближайшее время.

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