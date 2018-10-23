В Германии 12 человек заразились гепатитом С после операций в больнице

В Германии не менее 12 человек заразились гепатитом С после перенесенных операций в больнице города Донауверт, расположенного на юге Германии. Такие данные сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle, ссылаясь на местные органы здравоохранения.

Как уточняется, все пациенты перенесли операции, на которых анестезиологом выступал врач, зараженный вирусом гепатита С. Пока неясно, заразились ли пациенты в результате небрежных действий специалиста или он действовал намеренно, передает ТАСС.

Во всем мире от хронической инфекции гепатита С страдают порядка 70 миллионов человек. Ежегодно от болезней печени, связанных с этим вирусом, умирают почти 400 тысяч человек. В наибольшей степени гепатитом С затронуты Северная Африка, а также регионы Центральной и Восточной Азии. Вакцины против гепатита С не существует.