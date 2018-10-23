Полиция нашла тело школьницы, пропавшей в Чите

Утром во вторник, 23 октября, сотрудники полиции нашли тело 12-летней школьницы, пропавшей в Чите. Об этом СМИ сообщила пресс-служба УМВД региона.

Тело пропавшей девочки было обнаружено недалеко от места задержания мужчины, возможно, причастного к ее исчезновению. Как уточняется, подозреваемый жил и работал на территории автостоянки, где полицейские нашли тело школьницы.

12-летняя девочка ушла из дома и пропала по дороге в школу 19 октября. На протяжении четырех дней более тысячи полицейских, волонтеров и неравнодушных граждан искали ее. Ранее во вторник пресс-секретарь СУСК России Забайкальского края Егор Марков сообщил СМИ о задержании 45-летнего мужчины, который подозревается в убийстве ребенка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "в", части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего"). В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор доказательства причастности задержанного мужчины к преступлению.