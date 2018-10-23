Директор ЦРУ примет участие в расследовании смерти журналиста Джамаля Хашогги

В понедельник, 22 октября, директор ЦРУ Джина Хэспел отправилась в Турцию для участия в расследовании гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснением властей Саудовской Аравии о гибели журналиста в стамбульском консульстве. Трамп рассказал СМИ, что в Турции и Саудовской Аравии находятся представители американских спецслужб, которые в ближайшее время озвучат свою версию случившегося.

По официальной версии Эр-Рияда, Джамаль Хашогги погиб в драке, убивать журналиста никто заранее не планировал, напоминает телеканал "Россия 24".

В деле возникает все больше деталей. Например, появилась информация о двойнике Хашогги, которого видели у здания дипломатического представительства в день убийства.

Лидер Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, выступая перед согражданами, что первые результаты расследования станут известны уже сегодня. Он выступит с заявлением на заседании правящей Партии справедливости и развития.