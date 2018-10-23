В зоне поиска субмарины San Juan найдены два крупных объекта

Американская компания Ocean Infinity, занимающаяся поисками пропавшей в ноябре 2017 года субмарины ВМС Аргентины San Juan, обнаружила в зоне работ два объекта, один из которых может быть подводной лодкой. Об этом СМИ сообщили представители ВМС республики.

Этот объект – двадцатый по счету. Его обследуют при первой возможности.

После этого специалисты приступят к обследованию другого объекта, обнаруженного в зоне поиска чуть ранее. Обоим объектам присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения", передает ТАСС.

К сегодняшнему дню компания Ocean Infinity при помощи подводных телеуправляемых аппаратов обследовала 18 объектов, которые были обнаружены в зоне поиска субмарины. В большинстве случаев объекты представляли собой формирования из горных пород. Также в зоне поиска было найдено затонувшее рыболовецкое судно.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan c 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. 30 ноября Военно-морские силы сообщили, что операция по спасению экипажа прекращена, но поиски самой подводной лодки продолжаются.

В апреле зону поиска покинуло российское океанографическое судно "Янтарь" (последнее участвовавшее в операции иностранное судно). В сентябре поисками занялась частная американская компания Ocean Infinity, нанятая правительством Аргентины.