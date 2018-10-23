ДТП в Узбекистане: пять человек погибли, пятеро пострадали

В Берунийском районе Республики Каракалпакстан (северо-запад Узбекистана) столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пять человек погибли и еще пять получили травмы различной степени тяжести.

Как уточняется, на 680 километра автомагистрали А-380 Бухара – Нукус – Беруний водитель автомобиля марки Nexia, потеряв управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки Chevrolet Cobalt.

Пострадавших доставили в больницу Берунийского района, передает агентство "Интерфакс".

В настоящее время правоохранители расследуют причины случившегося.