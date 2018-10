Овечкин выиграл матч для "Вашингтона", набрав четыре очка против "Ванкувера"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принес победу своему клубу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Ванкувер Кэнакс". Российский нападающий стал автором четырех набранных очков, благодаря которым "кэпс" выиграли 5:2.

Первую шайбу "столичные" забросили без участия Ови, однако далее начался бенефис россиянина. Сначала он ассистировал своему соотечественнику Евгению Кузнецову, позже сам забросил две шайбы подряд, а уже в самой концовке матча он вновь записал на свой счет голевую передачу.

Примечательно, что Овечкин забил восемь шайб в восьми играх "регулярки".

