На юге Китая открыли самый длинный в мире мост

Во вторник на юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров, связавший Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун, передает РИА Новости.

В церемонии открытия в Чжухае принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, а также глава администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей​​​. Мост сократит время путешествия из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут.

Строительство моста стартовало в декабре 2009 года. Его вес превышает 400 тысяч тонн. Мост должен прослужить до 120 лет. Он может выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8.