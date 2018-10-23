Прокуратура: Ан-24 не был обстрелян в воздухе

Прокуратура опровергла версию с обстрелом самолета Ан-24.

17 октября в носовой части самолета, который летел из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, было обнаружено сквозное отверстие и пуля​​​. В СМИ появилась информация о том, что рядом со стоянкой самолета велась охота, и кто-то из охотников якобы попал в воздушное судно. Ан-24, принадлежащий авиакомпании "Хабаровские авиалинии", летел без пассажиров на техобслуживание.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры заявил РИА Новости, назначена трасологическая экспертиза предмета, найденного под обшивкой. Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства, при которых Ан-24 получил повреждения, выясняют и полицейские, уточняет "Интерфакс".