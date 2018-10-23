Семен Варламов совершил 37 сейвов и помог "Колорадо" победить "Филадельфию"

Российские легионеры продолжают успешное выступление в заокеанской Национальной хоккейной лиге. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский вратарь "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов своими действиями помог "лавинам" победить "Филадельфию Флайерз".

30-летний россиянин совершил 37 спасений при 38 нанесенных по его воротам бросках. Варламов пропустил одну шайбу, однако произошло это при счете 3:0 в пользу его клуба. В концовке одноклубники Семена забросили еще одну шайбу и одержали победу со счетом 4:1.

Также выступлениями в матче отметились защитник "лавин" Никита Задоров и оборонец "Флайерз" Иван Проворов. Однако за отведенное им время ни один, ни второй россиянин не смогли отличиться голом или результативной передачей.