Тема:

Массовое убийство в Керчи 10 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
23 октября 201809:07

В керченском колледже возобновились занятия

Global Look Press

Занятия в Керченском политехническом колледже, где студент Владислав Росляков устроил бойню, возобновились.

В пресс-службе Минобразования Крыма сообщили ТАСС, что всю неделю студентам оказывалась психологическая помощь, сегодня у них будут классные часы. Учебный процесс проходит в другом корпусе колледжа.

По словам министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Конова, после первичного осмотра несущие конструкции корпуса кажутся неповрежденными взрывом. Но окончательная оценка будет дана после инструментального обследования. В здании проведут капитальный ремонт.

 

17 октября 18-летний Владислав Росляков пришел с здание колледжа, открыл стрельбу и взорвал бомбу. В результате погиб 21 человек, более 70 получили ранения. Как удалось выяснить, незадолго перед трагедией молодой человек на пустыре сжег свои вещи – тетради, фотографии, сим-карту, ноутбук и Библию.

Ранее по теме

Сейчас

07:14

В зоне поиска субмарины San Juan найдены два крупных объекта

06:12

Директор ЦРУ примет участие в расследовании смерти Хашогги

05:16

Названа причина крушения поезда на Тайване

04:36

Трамп: я националист, мне нравится это слово

03:55

Трамп одобрил планы ФРГ относительно покупки газа у США

03:24

У Лондона нет доказательства вмешательства РФ в британские демпроцессы

01:29

Саудовский посол беседовал с Хашогги за несколько месяцев до его убийства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В зоне поиска субмарины San Juan найдены два крупных объекта

В зоне поиска субмарины San Juan найдены два крупных объекта

2 часа назад
У дома Джорджа Сороса в США обнаружено взрывное устройство

У дома Джорджа Сороса в США обнаружено взрывное устройство

2 часа назад
Директор ЦРУ примет участие в расследовании смерти журналиста Джамаля Хашогги

Директор ЦРУ примет участие в расследовании смерти журналиста Джамаля Хашогги

3 часа назад
Полиция нашла тело школьницы, пропавшей в Чите

Полиция нашла тело школьницы, пропавшей в Чите

3 часа назад
В керченском колледже возобновились занятия

В керченском колледже возобновились занятия

10 минут назад
Роскачество назвало девять лучших "Докторских" колбас

Роскачество назвало девять лучших "Докторских" колбас

23 минуты назад
Топ-10 лучших вузов БРИКС

Топ-10 лучших вузов БРИКС

22.10.2018 09:05
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Максакова: Вороненкова убили сразу после перехода московской квартиры "другу семьи"

Максакова: Вороненкова убили сразу после перехода московской квартиры "другу семьи"

15 часов назад
Дубовицкая рассказала, что у нее произошло с Винокуром с первого взгляда

Дубовицкая рассказала, что у нее произошло с Винокуром с первого взгляда

18 часов назад
Трамп: Китай должен быть включен в ДРСМД

Трамп: Китай должен быть включен в ДРСМД

9 часов назад
На юге Китая открыли самый длинный в мире мост

На юге Китая открыли самый длинный в мире мост

19 минут назад
Прокуратура: Ан-24 не был обстрелян в воздухе

Прокуратура: Ан-24 не был обстрелян в воздухе

27 минут назад
В Германии 12 человек заразились гепатитом С после операций в больнице

В Германии 12 человек заразились гепатитом С после операций в больнице

3 часа назад
Названа причина крушения поезда на Тайване

Названа причина крушения поезда на Тайване

4 часа назад
Трамп: я националист, мне нравится это слово

Трамп: я националист, мне нравится это слово

4 часа назад
В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки

В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки

4 часа назад
У Лондона нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы

У Лондона нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы

5 часов назад
В Мехико две тысячи человек эвакуировали после взрыва на алкогольной фабрике

В Мехико две тысячи человек эвакуировали после взрыва на алкогольной фабрике

6 часов назад
Дочь Карреры недоумевает по поводу благодарности Глушакова в адрес тренера "Спартака"

Дочь Карреры недоумевает по поводу благодарности Глушакова в адрес тренера "Спартака"

6 часов назад
В Джорджии школьник ранил ножом учителя во время урока

В Джорджии школьник ранил ножом учителя во время урока

7 часов назад
В Мексике вводится режим ЧП в связи с ураганом "Уилла"

В Мексике вводится режим ЧП в связи с ураганом "Уилла"

8 часов назад
Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас объявил голодовку

Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас объявил голодовку

8 часов назад
Как и зачем вытесняют иностранцев из российского новостного пространства

Как и зачем вытесняют иностранцев из российского новостного пространства

8 часов назад
Спартаковец Андрей Кутейкин забросил шайбу с центра поля

Спартаковец Андрей Кутейкин забросил шайбу с центра поля

9 часов назад
Денис Глушаков поблагодарил Массимо Карреру за чемпионский сезон

Денис Глушаков поблагодарил Массимо Карреру за чемпионский сезон

10 часов назад
День рождения Галины Вишневской отметят вечером-посвящением

День рождения Галины Вишневской отметят вечером-посвящением

10 часов назад
"Сердце наполнилось гордостью": бухгалтер Хусяйнова ответила на обвинения США

"Сердце наполнилось гордостью": бухгалтер Хусяйнова ответила на обвинения США

10 часов назад
Похититель велосипедов признался в семи убийствах

Похититель велосипедов признался в семи убийствах

11 часов назад
Варфоломей уверен в победе Константинополя в вопросе украинской автокефалии

Варфоломей уверен в победе Константинополя в вопросе украинской автокефалии

11 часов назад
Папа Римский стал первым игроком в католическую версию Pokemon Go

Папа Римский стал первым игроком в католическую версию Pokemon Go

11 часов назад
Старинный особняк в центре Москвы превратили в домик Деда Мороза

Старинный особняк в центре Москвы превратили в домик Деда Мороза

12 часов назад
Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона

Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона

12 часов назад
В обновлении Windows 10 нашлась еще одна серьезная проблема

В обновлении Windows 10 нашлась еще одна серьезная проблема

16 часов назад
Cидячий образ жизни гораздо опаснее курения

Cидячий образ жизни гораздо опаснее курения

16 часов назад
Где живут счастливые пенсионеры: 10 стран с лучшей пенсионной системой

Где живут счастливые пенсионеры: 10 стран с лучшей пенсионной системой

16 часов назад
"Не виноватая я": что такое вина и как с ней работать

"Не виноватая я": что такое вина и как с ней работать

16 часов назад
Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?

Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?

16 часов назад
Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

18 часов назад
Возрастной рейтинг фильмов предложили определять по воздуху в кинозале

Возрастной рейтинг фильмов предложили определять по воздуху в кинозале

18 часов назад
Посмотрите, как взрывается перекачанная автомобильная шина (видео)

Посмотрите, как взрывается перекачанная автомобильная шина (видео)

19 часов назад
"Самые полезные" пищевые волокна могут вызвать рак печени

"Самые полезные" пищевые волокна могут вызвать рак печени

21 час назад
Покупатели квартир разгромили офис застройщика из-за снижения цен

Покупатели квартир разгромили офис застройщика из-за снижения цен

22 часа назад
Новые правила возврата прав: "пьяницам" упростили жизнь

Новые правила возврата прав: "пьяницам" упростили жизнь

22 часа назад
Появилось первое фото новой "Лады" за 1 млн рублей

Появилось первое фото новой "Лады" за 1 млн рублей

23 часа назад
Данные опроса: Владимир Соловьев – самый авторитетный журналист

Данные опроса: Владимир Соловьев – самый авторитетный журналист

22.10.2018 04:23
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07