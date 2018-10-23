В керченском колледже возобновились занятия

Занятия в Керченском политехническом колледже, где студент Владислав Росляков устроил бойню, возобновились.

В пресс-службе Минобразования Крыма сообщили ТАСС, что всю неделю студентам оказывалась психологическая помощь, сегодня у них будут классные часы. Учебный процесс проходит в другом корпусе колледжа.

По словам министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Конова, после первичного осмотра несущие конструкции корпуса кажутся неповрежденными взрывом. Но окончательная оценка будет дана после инструментального обследования. В здании проведут капитальный ремонт.

17 октября 18-летний Владислав Росляков пришел с здание колледжа, открыл стрельбу и взорвал бомбу. В результате погиб 21 человек, более 70 получили ранения. Как удалось выяснить, незадолго перед трагедией молодой человек на пустыре сжег свои вещи – тетради, фотографии, сим-карту, ноутбук и Библию.