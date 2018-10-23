Финансовые запросы Усэйна Болта лишили его профессионального контракта

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт лишился возможности подписать профессиональный контракт футболиста с австралийским клубом "Сентрал Кост Маринерс". Стороны не смогли прийти к согласию из-за финансовых требований ямайца.

Руководители клуба предложили Болту годовой оклад в размере 150 тысяч долларов, однако сам новоиспеченный футболист затребовал три миллиона долларов, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Fox Sports Australia. Столь значительная разница в суммах исключила возможность подписания договора между сторонами.

Напомним, что ранее австралийский клуб предложил Болту профессиональный контракт после его выступлений во время действия пробного соглашения. Ямаец принял участие в ряде контрольных матчей, в одном из которых стал автором дубля.