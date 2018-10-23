На стройке в Дагестане погибли три человека

В дагестанском Дербенте на строительной площадке многоэтажного дома найдены тела трех человек. Предположительно, люди погибли, упав с высоты.

В настоящее время представители правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили "Интерфаксу" в МВД республики. Известно, что погибшие являются гражданами Азербайджана.