Встреча дня: Путин примет Болтона

Во вторник президент РФ Владимир Путин примет помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передает "Интерфакс".

Встреча с президентом России, видимо, станет завершающей в программе американского чиновника. Накануне Болтон встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле ожидают "выслушать разъяснения по великому множеству тем". В частности, получить более детальные разъяснения советника американского президента о намерении США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Посольство США в России в понедельник сообщило в Twitter, что Николай Патрушев и Джон Болтон обсудили широкий круг вопросов международной безопасности, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, КНДР и борьбу с терроризмом.

.@AmbJohnBolton начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом. pic.twitter.com/ezJuLpTcUY — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 октября 2018 г.

Между тем в МИД РФ отметили, что среди тем, которые Сергей Лавров обсуждал с представителем Белого дома была ситуация в Афганистане, положение на Украине и Корейском полуострове.