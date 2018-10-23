Порошенко снова похвастался старым оружием

Президент Украины вновь стал объектом насмешек пользователей соцсетей. На своей странице в Facebook Петр Порошенко похвалился свежеокрашенными "Ураганами" — реактивными системами залпового огня, которые поступили в распоряжение украинских вооруженных сил.

По его словам, за 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 километров. Свой пост он сопроводил видео и тегом #НоваАрмiя.

Однако восторг главы государства по этому поводу его сограждане, мягко говоря, не разделили, сообщает "Россия 24". Президенту напомнили, что эти системы были разработаны еще в 1975 году прошлого века, а боевая машина базируется на 135-ом ЗИЛе, который уже давно не выпускается.

В этой связи один из пользователей предложил Петру Порошенко воскресить еще и знаменитые "Катюши", прославленные в годы Великой Отечественной Войны, и таким образом заметно укрепить боеспособность современной украинской армии.

Это уже не первый раз, когда публикации Порошенко про армейское вооружение вызывают смех. В сентябре он выложил видео с танковыми стрельбами ВСУ. Порошенко называл ролик "драйвовым" и восхвалял его героев. Но интернет-пользователи сразу обратили, что на кадрах ржавый Т-64, который создали в Советском Союзе больше полувека назад.