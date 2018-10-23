Овечкин и Варламов признаны звездами дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге подвели итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, назвав трех лучших игроков. В почетный список попали российские хоккеисты Александр Овечкин и Семен Варламов, которые приняли непосредственное участие в победах своих коллективов.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" набрал четыре очка (2+2) в матче против "Ванкувер Кэнакс", который завершился победой "кэпз" со счетом 5:2. В свою очередь, голкипер "Колорадо Эвеланш" отразил 37 из 38 бросков по его воротам и помог "лавинам" победить "Филадельфию Флайерз" со счетом 4:1.

Первой звездой же был признан форвард "Виннипег Джетс" Марк Шайфли, который набрал четыре (2+2) очка в матче против "Сент-Луис Блюз". "Летчики" вырвали победу в овертайме со счетом 5:4.