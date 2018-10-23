120 киловатт: представлена рекордная беспроводная система зарядки электромобилей

Новое устройство для беспроводной зарядки электротранспорта в шесть раз перекрывает предыдущий рекорд мощности. Не за горами время, когда электромобили будут заряжаться прямо при движении по шоссе?

Новинку разработали инженеры Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge National Laboratory, или ORNL) в США. По своему устройству она напоминает обычный трансформатор. На катушку зарядного устройства подаётся ток высокой частоты, создающий быстрое переменное магнитное поле. Во второй катушке, вмонтированной в электромобиль, возникает электрический ток, заряжающий аккумулятор. В проведённых опытах между катушками был зазор в 15 сантиметров, заполненный обычным атмосферным воздухом.

Секрет устройства в том, из чего и как сделаны катушки. Они имеют инновационную структуру, в которой в качестве материала использован карбид кремния. Это позволило сделать устройство компактным и лёгким, но при этом мощным.

Кстати, о мощности. По этому параметру (120 киловатт) новинка в шесть раз превосходит предыдущую рекордную разработку, также созданную в ORNL. Учитывая обычную ёмкость батареи электромобиля, время зарядки становится сопоставимо с временем заправки обычного авто на бензоколонке.

При этом КПД передачи энергии составляет 97%, поэтому устройство нагревается очень незначительно, не создавая даже потенциальной опасности пожара. Такой КПД позволяет устройству соперничать со своими аналогами, использующими для зарядки силовой кабель.

Зачем же нужна беспроводная система, если можно просто вставить кабель в гнездо? Дело в том, что конечная цель исследователей – создать систему, которая подзаряжала бы электроавтомобиль прямо во время движения. Правда, для этого требуется мощности как минимум в 350–400 киловатт. Сейчас инженеры работают над этой задачей.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как адаптировать электромобили к российским реалиям, и о российском электромобиле для поиска дронов. А в Японии, к слову, количество электрозаправок уже превысило количество заправок обычным топливом.