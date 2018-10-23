Спасение застрявшего в стиральной машине пятилетнего мальчика сняли на видео

В Уфе пятилетний мальчик забрался в стиральную машину и застрял. Родители не смогли освободить своего ребенка и обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие на вызов специалисты потратили на вызволение мальчика около пяти минут. Спасение застрявшего ребенка было снято на видео.

В результате инцидента никто не пострадал.