Под Выборгом пассажирский автобус съехал в кювет

24 человека пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковой автомашины на 12 км автодороги "Скандинавия" в Ленинградской области.

Виновником ДТП стал водитель иномарки, который не справился с управлением и врезался в ехавший в попутном направлении автобус. ПАЗ от удара съехал в кювет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выяснят все обстоятельства аварии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД по Петербургу.