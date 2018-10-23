СК обнародовал кадры с подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Забайкалье

Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего жителя Читы, подозреваемого в совершении убийства 12-летней Дарьи К., пропавшей в Забайкалье на минувшей неделе, сообщает СК РФ.

По данным следствия, в прошлую пятницу, 19 октября, ребенок ушел в школу и пропал. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о личности возможного подозреваемого.

"При поддержке бойцов ОМОН Росгвардии был проведен обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли предметы, однозначно указывающие на причастность задержанного к убийству малолетней", — отметили в ведомстве.

На следующий день в ходе дополнительного осмотра места проживания подозреваемого был обнаружен труп ребенка с признаками насильственной смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека".

Известно, что ранее задержанный отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и освободился из тюрьмы в 2008 году.