Макгрегор: в двух раундах я был лучше Хабиба, но мое поражение справедливо

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгркегор прокомментировал ход боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ирландец признал, что его поражение получилось справедливым.

"Первый раунд со спортивной точки зрения забрал он, ведь он находился в лучшей позиции, нежели я, – написал Макгегор в своем личном Instagram. – Однако с боевой точки зрения выиграл я – несколько моих ударов пришлись в цель, и я был готов продолжать, но соперник просто удерживал мне ноги возле клетки".

"Второй раунд стал худшим в моей бойцовской карьере. Он сделал умный ход, нырнув под меня, и толком не дав мне ничего сделать. Он доминировал и здесь нет никаких вопросов. Это спорт. Отлично сыграно".

"Третий раунд остался за мной. В четвертом я совершил роковую ошибку в ключевой момент, не став захватывать рукой. В дальнейшем я открыл спину, чем по сути проиграл бой. Все по-честному и по справедливости".

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в четвертом раунде удушающим приемом и защитил свой титул чемпиона UFC.