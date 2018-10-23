Появилось новое видео столкновения автобуса и кроссовера в Подмосковье

Момент столкновения автобуса и кроссовера, произошедшего, как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 октября, на улице Ворошилова в Серпухове, попал в объектив регистратора еще одного очевидца.

Водитель ЛИАЗа выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать машины, стоявшие у него на пути после ДТП, произошедшего ранее.

В тот момент, когда автобус оказался на "встречке", в него врезался Kia Sorento. Этот момент был запечатлен на видео из салона автомобиля, оказавшегося в непосредственной близости от места столкновения.

По данным местных СМИ, водитель Kia находился в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако в последствии стало известно, что медицинская помощь все же потребовалась мужчине, управлявшим кроссовером, и пассажирке автобуса.