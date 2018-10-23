Тело Хашогги нашли в колодце

В Стамбуле на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии найдено тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает телеканал "Россия 24".

Как заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек во вторник, информация поступила из надежных источников в службе безопасности Стамбула.

Тело Хашогги было обнаружено в колодце в саду на территории резиденции саудовского генконсула​​​.

Тем временем, глава ЦРУ Джина Хаспел заявила о готовности принять участие в расследовании убийства репортера. Для этого руководитель ведомства уже отправилась в Турцию. Последние подробности по делу Хашогги озвучит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Эр-Рияд, в свою очередь, обещает, что все виновные будут наказаны.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги, известный критическими статьями о политике Саудовской Аравии, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября. В субботу саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются.