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23 октября 201811:37

Шойгу: России и США нужен более активный диалог

Global Look Press

Москва и Вашингтон могли бы совместно решать стратегические вопросы ядерного сдерживания и урегулировать крупные конфликты. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

 

Министр напомнил, что российские и американские военные поддерживают контакты на особо горячих направлениях. В первую очередь это касается Сирии, где Россия в фактически в постоянном режиме работает с американскими коллегами.

Вместе с тем он подчеркнул, что это может служить пока "единственным позитивным примером" эффективного сотрудничества. По мнению Шойгу, во всем остальном странам нужен более активный диалог, передает ТАСС.

В свою очередь Болтон заявил, что надеется на расширение диалога по Сирии и другим вопросам с российскими военными.

"Мы также согласны с вами, что переговоры по деконфликтации в Сирии были очень успешными и очень полезными, и мы надеемся, что сможем расширить этот диалог и обсудить другие вопросы", — сказал он.

Накануне Болтон встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сегодня помощника президента США примет Владимир Путин. Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле ожидают "выслушать разъяснения по великому множеству тем", в первую очередь по вопросу возможного выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.

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