Российские вольники победили в общекомандном зачете чемпионата мира

На проходящем в венгерском Будапеште чемпионате мира по вольной борьбе сборная России досрочно оформила победу в общекомандном зачете. Пока лидерами является команда США, однако сегодня российская сборная обойдет заокеанского соперника.

Как сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России, на данный момент наша сборная отстает от американцев на два очка, имея в своем активе 128 баллов. Однако в заключительный день соревнований команда США сможет набрать максимум 25 очков, в то время как российские борцы могут принести минимум 40. Это позволит россиянам выйти на первое место.

В медальном же зачете пока лидирует американская сборная, в активе которой шесть медалей (по три золота и бронзы). У России пять наград (три золота, одно серебро и две бронзы).