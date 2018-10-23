Автокран с отказавшими тормозами протаранил в Киеве 17 автомобилей. Видео

В центре столицы Украины автокран на большой скорости снес почти два десятка автомобилей. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки сегодня, 23 октября.

Полицейские сообщили, что автокран протаранил 17 машин. В результате ДТП пострадали три человека, двум была оказана помощь на месте происшествия, один был госпитализирован.

Водитель автокрана заявил, что авария произошла из-за отказавших тормозов. Эта информация в настоящее время проверяется.