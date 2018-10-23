ЦИК РФ: по итогам единого дня голосования возбуждено 18 уголовных дел

По итогам единого дня голосования, который состоялся 9 сентября, следователи возбудили 18 уголовных дел, сообщила руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

7 дел связаны с незаконной выдачей избирательного бюллетеня; одно — с похищением либо повреждением документов, штампов, печатей; еще два дела касаются воспрепятствования осуществлению избирательных прав; пять уголовных дел возбуждены по поводу фальсификации избирательных документов; одно уголовное дело — фальсификация итогов голосования, уточнила глава Центризбиркома.

По ее словам, два уголовных дела, возбужденных в Бурятии за незаконную выдачу избирательных бюллетеней, уже завершены, передает РИА Новости.

В единый день голосования 9 сентября в России состоялись выборы глав 26 регионов, выборы депутатов законодательных органов власти в 17 регионах, а также дополнительные выборы 7 депутатов в Государственную думу.

Результаты губернаторских выборов в Приморском крае, которые прошли в два тура, в результате были отменены из-за многочисленных нарушений. Повторное голосование назначено на 16 декабря.