Экс-депутату, избившему DJ Smash, добавили два месяца колонии

Экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу добавили еще два месяца в колонии-поселении, признав его виновным не только в нападении на DJ Smash, но и в избиении студента в том же ночном клубе, передает РИА Новости.

Судом установлено, что в январе в пермском ночном клубе "Дом культуры" политик несколько раз ударил 20-летнего студента.

Как рассказали в секретариате суда, Телепнев признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми месяцев обязательных работ, но с учетом уже вынесенного приговора, суд счел вправе заменить их на два месяца в колонии-поселении.

Как сообщалось ранее, за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана) Телепнев и его друг Сергей Ванкевич получили по два года колонии-поселения.

Конфликт произошел в феврале. Музыкант отказался повторно делать селфи с Ванкевичем и отмахнулся от него, после чего они вдвоем упали на пол, и Телепнев с Ванкевичем начали жестоко избивать Ширмана. В результате он получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ему понадобилось три недели на восстановление.

Осужденные попытались оспорить приговор в Пермском краевом суде в сентябре, однако суд оставил его без изменений. Политический совет местного отделения "Единой России" исключил Телепнева из партии.

На минувшей неделе Ванкевич прибыл в колонию, а Телепнев остался на свободе до окончания второго судебного процесса. У экс-депутата есть десять дней, чтобы оспорить приговор за избиение студента.