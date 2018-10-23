"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

Начинающие модели часто теряют голову от первого успеха и легких денег. Девушки с подиума ищут консультанта, который умножит их доходы, и часто попадают на аферистов.

Новое расследование Эдуарда Петрова посвящено Георгию Мартиросяну, который проводил странные обряды в своем загородном коттедже и убеждал девушек отдавать крупные суммы денег. Он запудрил мозги нескольким десяткам своих клиенток, а три женщины были убиты.

Как он втирался в доверие к наивным красавицам? Что на самом деле скрывалось за таинственными ритуалами? И почему аферист пошел на жестокие преступления? Ответы – в фильме "Модель преступления", который будет показан 27-28 октября на телеканале "Россия 24".