Криштиану Роналду: не стану праздновать гол в ворота "МанЮнайтед"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду накануне выездного матча третьего тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" признался, что до сих пор испытывает ностальгию по своему бывшему клубу. И поэтому не будет праздновать, если забьет гол.

"Возвращение в Манчестер вызывает у меня невероятные эмоции. Здесь я с партнерами много выиграл, и спустя столько лет я также помню потрясающую любовь болельщиков, — приводит слова португальца FootballHD со ссылкой на Calciomercato. – Поэтому, как и четыре года назад, я не стану изменять своим принципам и не буду праздновать гол в ворота "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Роналду провел в составе "МЮ" шесть лет, за которые стал трехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии.