Китай возмущен предложением Трампа присоединиться к договору о РСМД

В Китае прокомментировали заявление президента США о необходимости включения Поднебесной в договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и призвали Дональда Трампа "не плыть против течения".

"Китай всегда придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран", — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, подчеркнув, что ДРСМД — это двустороннее соглашение, касающееся США и России.

Дипломат напомнила, что США рассуждают о необходимости присоединения к договору Китая, тогда как сами намереваются расторгнуть это соглашение. "Такого рода безосновательные рассуждения по перекидыванию вины на других понять невозможно", — пояснила она.

Официальный представитель МИД КНР также рекомендовала США дважды подумать, прежде чем принять какое-либо решение по этому вопросу, передает РИА Новости.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о скором выходе из важнейшего договора между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как, по его мнению, РФ нарушает условия соглашения. При этом 23 октября американский лидер заявил, что к договору о РСМД должен быть подключен Китай.