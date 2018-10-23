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23 октября 201812:30 Евгения Ефимова

Палеонтологи нашли ответ на вопрос, кто уничтожил всех сумчатых львов

Художественное изображение Thylacoleo carnifex.
Иллюстрация Peter Schouten.

Сумчатый лев вида Thylacoleo carnifex исчез с лица земли из-за изменения климата, а не по вине человека. К такому выводу пришли специалисты Зелёного континента.

Палеонтолог Лариса ДеСантис (Larisa DeSantis) из Университета Вандербильта и её коллеги из Университета Нового Южного Уэльса и Квинслендского университета предположили, что хищники потеряли среду обитания из-за аномального изменения климата. В результате представители вида T. carnifex полностью вымерли.

Поясним, что сумчатые львы являлись самыми крупными хищными австралийскими млекопитающими. Существа эти были несколько больше современных леопардов, но меньше сегодняшних африканских львов.

Сумчатый лев "царствовал" в Австралии на протяжении двух миллионов лет. Однако примерно 35-45 тысяч лет назад хищник вымер.

Анализируя несколько окаменелых останков животных (в частности, зубов), ДеСантис и её коллеги смогли показать, что T. carnifex являлся исключительно лесным охотником. К такому выводу учёные пришли после объединения результатов двух методов исследования.

Изучив химические "подписи", сохранившиеся в зубах, команда определила, что сумчатый лев охотился в основном в лесах.

"[Обнаруженные] стабильные изотопы говорят нам о том, что Thylacoleo питался добычей, которая обитала в лесах", — объясняет ДеСантис.

Другая технология – трёхмерный стоматологический анализ "изнашивания зубов" существа, убедил учёных в том, что первичные предположения были верными.

Судя по всему, место обитания сделало животное уязвимым к длительной аридизации. Так специалисты называют процессы, которые приводят к засухе.

ДеСантис указывает на то, что Австралия начала высыхать примерно 350 тысяч лет назад. В результате континент утратил густые леса, на их месте появились открытые саванны. Сумчатые львы, видимо, не могли приспособиться к потере своей традиционной среды обитания, и со временем становились всё менее эффективными охотниками.

Палеонтологи также оценили физические характеристики животного. Оказалось, что сумчатый лев был не способен быстро преследовать добычу, убегающую от него по открытой местности.

"Исследование демонстрирует, что изменение климата может повлиять даже на самых свирепых хищников", — говорит ДеСантис.

С исследовательницей согласен соавтор работы Гилберт Прайс (Gilbert Price) из Квинслендского университета: "Когда ты большой и кусачий, ты можешь съесть всё, что захочешь. Но наши результаты показывают, что даже самые крупные хищники не могут совладать с экстремальными климатическими изменениями".

Примечательно, что около 60 тысяч лет назад на Зелёном континенте впервые появились люди. Собственно, по этой причине учёные долгое время задавались вопросом, были ли они каким-то образом причастны к исчезновению животных. И такие обвинения нельзя назвать беспочвенными, учитывая большой "послужной список" рода Homo.

Как говорит палеонтолог из Университета Нового Южного Уэльса Майкл Арчер (Michael Archer), сейчас становится всё более очевидным тот факт, что сумчатый лев, скорее всего, пережил появление людей 60 тысяч лет назад.

Авторы работы пишут, что в данном случае люди не имели никакого отношения к вымиранию сумчатых львов.

Если говорить о недостатках работы, то исследователи признают, что они изучали образцы только из австралийского штата Новый Южный Уэльс.

"Несмотря на то, что у нас нет данных из западной Австралии, все 35 наших образцов из восточной Австралии дают право предположить, что Thylacoleo мог ловить только лесную добычу", — говорит ДеСантис.

Примечательно, что ныне вымерший сумчатый лев был современником сумчатого волка. Животное, исчезнувшее с лица земли в течение XX века, оказалось лучше приспособленным к изменившимся условиям. Вероятно, этот факт объясняет, почему сумчатый волк, в отличие от сумчатого льва, пережил период аридификации на Зелёном континенте.

Палеонтологи представили результаты работы на недавней встрече Общества палеонтологии позвоночных.

Добавим, что ранее учёные нашли неизвестный вид сумчатого льва.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что риск вымирания зависит от размера животного. Кроме того, была обнаружена ещё одна необычная причина, по которой может исчезнуть небольшая популяция животных.

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