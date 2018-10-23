Вместо армии - в больницу: у москвича-призывника в кармане брюк взорвался телефон

Москвич — второкурсник экономического колледжа не собирался уклоняться от службы в армии и специально поехал из района Митино, где он живет с родителями, в Зеленоград – к бабушке, где прописан.

22 октября юноша навестил бабушку, затем отправился в военкомат за повесткой, а оттуда – на автобусную остановку.

И тут в кармане брюк у него взорвался телефон – так, что оплавилась одежда в районе промежности и на груди. Сердобольный автомобилист, ставший свидетелем происшествия, отвез молодого человека к бабушке, и та вызвала скорую.

Юношу госпитализирован в НИИ Склифосовского, пишет "МК". Позже его мать сообщила, что айфон сыну купили 5 месяцев назад.

Подобные инциденты периодически случаются с айфонами, и этот юноша – не первый, кто "получил в пах" от своего телефона.

Страшнее было пассажирам самолета, прилетевшего из Москвы в Волгоград. Когда лайнер уже приземлился, салон заволокло дымом. Позже выяснилось, что у одного из пассажиров взорвалось зарядное устройство для телефона.