Лишившийся прав пьяный ставрополец устроил ралли с инспекторами ДПС

Длительная погоня за нарушителем закончилась стрельбой в полях близ Светлограда в Ставропольском крае. За рулем "Нивы" находился пьяный местный житель, которого за неделю до этого лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Инспекторы сняли преследование на видео.

Внимание полицейских автолюбитель привлек тем, что не пропустил пешехода на переходе, когда же служители закона потребовали от него остановиться, вдавил педаль газа в пол. Скрыться от преследователей водитель решил за городом, уповая на внедорожные качества "Нивы". Машина действительно не подвела — даже с двумя простреленными колесами она помогла своему владельцу преодолеть яму и выбраться в чистое поле. Впрочем, там его уже ждали две патрульные машины.

Показания алкотестера — 1,465 промилле, что соответствует сильному алкогольному опьянению, — удивили даже самого нарушителя, которого за неделю до этого оштрафовали и лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. От уголовной ответственности его спас тот факт, что на момент второго задержания решение суда еще не вступило в законную силу. Дело, судя по всему, ограничится несколькими штрафами и увеличением срока лишения прав.