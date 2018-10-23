Появилось видео столкновения BMW и маршрутки в Петербурге, где пострадали 4 человека

В сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент столкновения маршрутки и автомобиля BMW, произошедшего вечером в понедельник, 22 октября, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков в Санкт-Петербурге.

На записи видно, как BMW на большой скорости врезался в разворачивавшийся автобус. От удара маршрутку отбросило в сторону, и она столкнулась с легковушкой, стоявшей перед перекрестком.

Судя по видео, автомобиль предполагаемого виновника ДТП двигался по полосе встречного движения.

Сообщается, что водитель BMW скрылся в неизвестном направлении.

По данным ТАСС, врачи, прибывшие на место ЧП, осмотрели восемь человек и диагностировали травмы различной степени тяжести у четырех пострадавших.