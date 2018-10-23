Президент Турции опроверг сообщения о нахождении тела Джамаля Хашогги

Тело журналиста Джамаля Хашогги, убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, пока не найдено, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте Турции.

Ранее СМИ со ссылкой со ссылкой на источники в службе безопасности поспешили сообщить, что погибший был найден в колодце на территории резиденции саудовского генконсула​​​.

По словам турецкого лидера, это преступление было спланировано, убийцы знали, что журналист пойдет в генконсульство, передает "Интерфакс".

"Все информация, улики указывают на то, что убийство Джамаля Хашогги было диким и жестоким", — подчеркнул Эрдоган.

В связи с этим президент Турции пообещал рассмотреть возможность применения дипломатических мер против Саудовской Аравии в ответ на это убийство.

Обозреватель издания The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее власти Саудовской Аравии признали, что мужчина был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. В рамках расследования уже задержаны 18 человек.