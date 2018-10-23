Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем

В Словакии на участке дороги между Попрадом и Велькой Ломницей в ДТП с оленем попал автомобиль премьера республики Петера Пеллегрини.

Это произошло, когда словацкий премьер направлялся на выездное заседание правительства в Кежмароке, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Пеллегрини в этой аварии не пострадал, легкие ранения получил водитель, о судьбе оленя ничего не сообщается.