Фигурное катание. Худайбердиева и Назаров выиграли международный турнир

В венгерском Будапеште завершился международный турнир по фигурному катанию среди юниоров. Российская пара Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров одержали победу в соревнованиях танцевальных пар.

Представляющий Россию тандем танцоров получил от судей 159,61 балла. Следом за ними на втором месте расположился еще один российский дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, который набрал 151,83 балла. Замкнула тройку лучших пара из Италии Франческа Риги и Алексей Дубровин (139,14). Также отметим, что в шаге от пьедестала остановились россияне Александра Плетнева и Андрей Филатов (135,32).

В соревнованиях категории Advanced Novice еще одна российская пара Ксения Голубева – Андрей Пылин заняла второе место.