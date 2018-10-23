Песков: санкции вводятся против Украины и не затронут братский украинский народ

Санкции, которые Москва вводит в отношении Киева, не затронут украинский народ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", он подчеркнул, что украинский народ был и остается братским для россиян, "за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях". Об этом неоднократно говорил российский лидер.

Кроме того, Песков напомнил слова Путина о том, что украинцы страдают из-за политики, которую проводит руководство, "из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны".

22 октября Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Правительству поручено составить перечень украинских граждан и юридических лиц, к которым будут применены санкции. Указ вступил в силу со дня его подписания.

В ходе "Прямой линии", которая состоялась 7 июня 2018 года, Путин сказал, что всегда относился к Украине как к братской стране. Конфликт в Донбассе он считает большой трагедией как украинцев, так и россиян. Также Путин назвал украинцев и русских "практически одним народом", у которого общее прошлое и будущее.