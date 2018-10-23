В Новокосине ввели платную парковку, вняв просьбам жителей

Зона платной парковки вышла за пределы МКАДа. В списке новых адресов с платными стоянками — самые оживленные улицы района Новокосино. Как встретили эту новость местные автомобилисты, и какой действует тариф?

Новокосино стал первым районом Москвы за пределами МКАД, где парковки сделали платными. С этого дня час стоянки стоит 40 рублей. Новые знаки и паркоматы появились на 10 самых загруженных улицах района.

Сделать парковку платной муниципальных депутатов попросили сами местные жители. Каждое утро в Новокосино приезжают сотни машин из области. Водители бросают автомобили где попало — на улицах, тротуарах, газонах — и уезжают на метро по своим делам.

- Не хочется, чтобы чужие машины стояли — только из-за этого, потому что свою некуда поставить. Парковочные места — это нужно решать в любом случае. Машин много.

- Есть близлежащие города — как Балашиха, Железнодорожный — которые просто бросают машины беспардонно. Остальные водители не могут ни выехать, ни разъехаться. Это делают около школ — беспорядочно бросают.

А главное, улицы в Новокосино по сути превратились в отстойники для большегрузов. Десятки фур стоят с включенными двигателями прямо у жилых домов.

"На сегодняшний день мы с вами видим, что район стал совсем другим, потому что исчезли эти бесконечные фуры, длинномеры, просто грузовики, которые располагались вообще по всей территории района. У нас можно ходить по тротуарам, у нас не паркуются на тротуарах. Это комфорт, безопасность для наших жителей", — говорит исполняющий обязанности главы Управы района Новокосино Николай Кужелев.

Впрочем, для некоторых водителей нововведение стало полной неожиданностью.

- Люди едут из области, ближайшее метро у нас — "Новокосино". Оставлять машину просто негде. Парковки, которые принадлежат метрополитену, бесплатные — они все забиты, там просто негде встать. Люди вынуждены бросать машины в ближайших дворах.

- Из 107 тысяч населения опросили только 13. Из них 4,5 тысячи сказали "за". Часть высказалась за то, чтобы были парковки в районе метро. Остальные были против. У нас пол-Новокосина не знает, что, оказывается, был опрос.

Опрос о введении платных парковок проводили в течение полутора месяцев. Проголосовать можно было в любом МФЦ или на сайте управы.

- Был проведен опрос жителей, где большинством голосов жителей было одобрено: сделать парковочные места.

Местные жители получат приоритетное право на парковку. С 20 часов вечера до восьми утра она будет бесплатной. А еще можно купить резидентное разрешение за три тысячи рублей в год. Документ дает право оставлять машину в любое время на любом парковочном месте в районе Новокосино.