Заведующую барнаульским детсадом задержали после издевательств над воспитанниками

В Барнауле задержали теперь уже бывшую заведующую детским садом Happy Baby, который стараниями двух воспитателей был превращен в лагерь строгого режима. Следователи намерены ходатайствовать об аресте женщины, которую обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В центре скандала частный детсад оказался в середине июня, когда плачущий ребенок пожаловался своей маме на то, что его постоянно закрывают в темном помещении. Записи с камер наблюдения подтвердили его слова, более того, выяснилось, что воспитатели нередко использовали грубую силу по отношению к детям, не говоря уж о крике.

"Я просмотрела в общей сложности около трех недель пребывания в детском саду. За это время я сняла практически 50 эпизодов, на них только девять раз малыши были закрыты. Другой случай — ребенок вышел в раздевалку и просто замешкался. Он брал какую-то игрушку в кабинке. За это она его швырнула наотмашь на пол. Там есть видео, где идет урок английского. На нем мой ребенок несколько раз громко двигает стул. За это воспитатель закрыла его в туалете, а преподаватель вел урок дальше, как ни в чем не бывало. Потом этот учитель будет утверждать, что она ничего не видела", — рассказала "Комсомольской правде" Юлия Пустовитенко.

Пострадавшими признали семерых воспитанников образовательного учреждения, а двух воспитательниц взяли под стражу. Во вторник следователи сообщили о задержании экс-заведующей детсадом. По их данным, она была в курсе используемых подчиненными методов воспитания, но не сделала им ни единого замечания.