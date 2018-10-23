РПЦ не намерена подчиняться решениям Константинопольского патриархата

В Русской православной церкви прокомментировали заявление главы Константинопольского патриархата Варфоломея о том, что рано или поздно РПЦ придется смириться с решением о предоставлении автокефалии церкви на Украине.

"Русская церковь, как и любая другая поместная Православная церковь, не обязана подчиняться решениям Константинопольского патриархата", — заявил "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, каноны Вселенских Соборов, на которые ссылается патриарх Варфоломей, не наделяют его никакими властными полномочиями вне своего патриархата.

Представитель РПЦ напомнил, что возвышение Константинополя произошло после того, как там стали пребывать царь и сенат, а константинопольский епископ получил второе по чести место после римского в списке существовавших в те времена церквей. В современных условиях нет канонических основании для первенства Константинопольского патриархата в православном мире, уверен он.

Ранее Константинопольский патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины и отменил свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. В РПЦ не согласились с данным решением и заявили о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.