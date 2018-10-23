Глушаков и Ещенко вернулись в основу "Спартака" после отставки Карреры

Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в основной состав клуба после отставки Массимо Карреры. На тренировке, которая посвящена подготовке спартаковцев к матчу Лиги Европы простив шотландского "Рейнджерс", оба игрока занимались в общей группе. Об этом стало известно из публикации в официальном Twitter спартаковцев.

Ранее оба футболиста были выведены из состава после того, как в социальной сети Instagram они поставили лайки стихотворению телеведущего Дмитрия Назарова. Являющийся болельщиком "красно-белых" актер в стихотворении выступил с критикой работы итальянского специалиста. Глушаков на пару с Ещенко больше месяца тренировались с молодежным составом "Спартака".

Напомним, что встреча десятикратного чемпиона страны против "Рейнджерс" состоится в четверг, 25-го октября, в столице Шотландии – Глазго.