Победитель конкурса XPrize продемонстрировал устройство, собирающее пресную воду из воздуха

Два года назад Фонд XPrize представил новый конкурс, направленный "на решение проблемы глобальной безопасности водоснабжения". На днях представители организации объявили победителя Water Abundance XPrize. Он обошёл сотню конкурентов, разработав уникальное устройство, "добывающее" пресную воду прямо из воздуха.

В конкурсе Water Abundance XPrize приняли участие 98 команд из 25 стран мира. Им предлагалось разработать и продемонстрировать технологии, способные ежедневно собирать 2000 литров воды из атмосферы.

Согласно условиям соревнования, устройства должны были полностью питаться от возобновляемых источников энергии и производить воду стоимостью не более двух центов за литр (примерно 1,3 рубля по курсу на 23.10.2018).

В начале 2018 года было определено пять финалистов, но к сентябрю на финишную прямую вышли только два проекта. В начале осени конкурсанты должны были продемонстрировать работу своих устройств, которые бы подходили под заявленные требования.

С этой "миссией" превосходно справились члены команды Skysource/Skywater Alliance, базирующейся в Лос-Анджелесе. Они и стали победителями конкурса.

Разработчики представили ряд складных устройств, вытягивающих влагу из воздуха. Затем машины конденсируют её и фильтруют, выдавая свежую воду. Таким образом можно получить от 113 до 1135 литров воды в день, сообщают создатели.

На сайте компании отмечается, что устройство собирает атмосферную воду эффективнее любых других технологий.

Собственно, представители Фонда XPrize пришли к таким же выводам, и по этой причине победителю достался призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов США. Теперь Skysource/Skywater Alliance смогут создать массовое производство созданного устройства.

На второй месте оказалась компания JMCC WING, базирующаяся на Гавайях.

Специалисты организации предложили использовать как часть новой системы генераторы атмосферной воды (atmospheric water generators). Последние требуют больших энергетических затрат, которые не всегда можно найти в бедных регионах мира. По этой причине разработчики адаптировали свою технологию в соответствии с критериями XPrize. Они работали над созданием нового устройства, которое сочетает в себе генератор, работающих за счёт силы ветра, и устройство, собирающую атмосферную воду.

Подобное сочетание помогает свести к минимуму необходимые затраты и также снизить стоимость одного литра получаемой воды. Представители JMCC WING получили 150 тысяч долларов США.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о другом конкурсе линейки — Google Lunar X Prize, который так никто и не выиграл. Впрочем, участники не собираются опускать руки. Многие из них изъявили желание продолжить работу, даже не получив призовые.

Также мы сообщали об итогах финала Qualcomm Tricorder XPRIZE: тогда две команды создали "трикодеры", диагностирующие несколько заболеваний сразу.