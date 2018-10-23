Мария Аниканова стала актрисой благодаря предательству

Ее бабушка и дед – известные советские конькобежцы Иван и Мария Аникановы, мама – тренер по фигурному катанию, так что и саму Марию Аниканову до 16 лет прочно держал спорт – танцы на льду.

Актрисой же она стала, по ее признанию, благодаря предательству. Хотя поначалу было, конечно же, больно. "Первое предательство" – это о фигуристе Петре Чернышове, который должен был выступать с ней в паре, но внезапно передумал и уехал в США.

"Вся жизнь полетела в тартарары, — вспоминает тот период Мария Аниканова. — Это был удар, я три дня рыдала".

Мама посоветовала ей отвлечься – сходить на пробы на киностудию. Марию утвердили на роль в картине Сергея Соловьева "Под звездным небом", после съемок в котором Аниканова поступила во ВГИК, а затем перевелась в Щукинское училище.

Первым мужем актрисы был фигурист Евгений Платов, с которым они тренировались у Натальи Дубовой и катались в паре. Тогда Марии было всего 14 лет, а ему – 19. Он ухаживал за другой девушкой, а у нее была платоническая любовь.

Но через несколько лет они встретились на одном мероприятии и решили пожениться. "Женя был идеальным мужем, но нас развели профессии", — говорит Аниканова и признается, что не смогла посвятить себя карьере мужа.

Вскоре он уехал в США, а Мария осталась в России. Затем в ее жизни были продолжительные отношения с фигуристом Ильей Куликом.

После его победы на Олимпийских играх, они вместе переехали в США. Марии тогда пришлось уйти из "Современника", но она продолжала приезжать в Москву, чтобы отыграть спектакль.

Так она жила, по сути, на две страны, но затем пара все же рассталась.

Дочь Аглаю Мария родила в браке с актером Андреем Сипиным. Но когда дочке исполнилось полтора года, муж признался, что полюбил другую женщину и ушел из семьи.

Как пережила актриса удары судьбы – предательство мужчин? Благодаря кому удалось сохранить хорошие отношения с отцом, который тоже ушел из семьи к другой женщине, когда Марии было всего 7 лет? Почему она не захотела остаться в США и кем для нее стала тренер Татьяна Тарасова?

Гостья программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – экс-фигуристка и актриса Мария Аниканова.